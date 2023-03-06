Неудавшееся посягательство на жизнь российского предпринимателя, председателя совета директоров группы компаний "Царьград" Константина Малофеева — ещё один пример глубоко преступной природы киевского режима. Об этом говорится в сообщении российского МИД, опубликованном в понедельник на сайте ведомства. Этот инцидент пополнил длинный перечень "гнусных злодеяний" действующей украинской власти против гражданских представителей медиасферы.

В МИД напомнили, что аналогичную схему подрыва транспортного средства украинские боевики уже применяли для убийства Дарьи Дугиной. Работники российских СМИ регулярно попадают под прицельные обстрелы украинской армии, а за военными корреспондентами объявлена настоящая охота: за их головы назначено вознаграждение.