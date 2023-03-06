МИД назвал покушение на Малофеева очередным "гнусным злодеянием" режима Зеленского
Представитель МИД Захарова назвала покушение на Малофеева ещё одним примером преступной природы Киева
Неудавшееся посягательство на жизнь российского предпринимателя, председателя совета директоров группы компаний "Царьград" Константина Малофеева — ещё один пример глубоко преступной природы киевского режима. Об этом говорится в сообщении российского МИД, опубликованном в понедельник на сайте ведомства. Этот инцидент пополнил длинный перечень "гнусных злодеяний" действующей украинской власти против гражданских представителей медиасферы.
В МИД напомнили, что аналогичную схему подрыва транспортного средства украинские боевики уже применяли для убийства Дарьи Дугиной. Работники российских СМИ регулярно попадают под прицельные обстрелы украинской армии, а за военными корреспондентами объявлена настоящая охота: за их головы назначено вознаграждение.
"Помимо непосредственной вовлечённости украинских властей в планирование и совершение упомянутых и многочисленных иных преступлений следует особо отметить сознательное бездействие профильных международных правозащитных структур, чьё упорное игнорирование любых бесчинств режима Зеленского воспринимается им как карт-бланш на продолжение этой практики. Не сомневаемся также, что подобные акции осуществляются с молчаливого согласия, если не с подсказки, его западных кураторов", — приводит МИД слова официального представителя ведомства Марии Захаровой.
Лайф уже писал, что ФСБ предотвратила покушение спецслужб Украины на Константина Малофеева. Организатором преступления является Денис Капустин, который возглавлял диверсантов, атаковавших Брянскую область на прошлой неделе. Покушение планировалось осуществить по такой же схеме, что и убийство журналиста Дарьи Дугиной: агент украинских спецслужб пытался заминировать автомобиль российского предпринимателя. Сам Малофеев не пострадал и заявил, что никакие угрозы не повлияют на его патриотическую позицию.
LIFE / Павел Баранов