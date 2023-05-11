Кремль предупредил США о бумеранге от передачи Украине активов российского миллиардера

Конфискация активов российского бизнесмена, основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева и передача их Киеву прежде всего ударит бумерангом по самим США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Подобные решения, конечно, бьют по ним самим бумерангом", — отметил представитель Кремля на брифинге.

Действия Вашингтона Песков назвал не чем иным, как посягательством на "совершенно святое для США право собственности". Это подрывает доверие к Соединённым Штатам, подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Песков добавил, что Россия не оставит без ответа конфискацию активов Малофеева — и хотя надежды на суд нет, возможны "нестандартные, нелинейные" решения.

"В обычных условиях это могло бы быть и должно было бы быть предметом для судебного разбирательства, с абсолютно железобетонными перспективами выиграть это разбирательство. Но, к сожалению, <…> мы [сейчас] не имеем возможности в судебном порядке оспаривать свои права", — сказал Песков.