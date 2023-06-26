В США заявили об усталости европейцев от помощи Украине

Европейские страны устали вкладывать деньги в Украину и сражаться с Россией за неё они не станут. Об этом заявил обозреватель American Conservative Дуг Бэндоу, который пообщался с политиками на эту тему.

В материале он напомнил, что Украина яростно рвётся в НАТО, но пока однозначного мнения на данный счёт нет. Вместе с этим некоторые поддерживают вступление Незалежной в Североатлантический альянс, но от предоставления военной помощи Киеву европейцы уже устали.

"Многие признали, что население их стран устало от предоставления Киеву материальной помощи. В связи с этим у меня возник вполне естественный вопрос: а станут ли эти люди сражаться, если НАТО вступит в реальную войну с Россией? Никто не ответил на него утвердительно", — заявил Бэндоу.