Политолог назвал ключевые вопросы, которые обсудят на саммите НАТО в июле

Членство Украины в НАТО, помощь этой стране со стороны участников альянса станут основными темами для обсуждения на саммите, который будет проходить 11–12 июля в Вильнюсе. Об этом заявил политолог Алексей Живов.

"Основные тезисы саммита: военно-техническое объединение против России, бессрочное обещание принять Украину в НАТО "уже послезавтра", поставка боевых самолётов для ВСУ и давление на украинское руководство с целью принудить его к более активным действиям на фронте. В НАТО полностью осознали, что наступать без авиации очень сложно, а боеготовность нашей армии выросла", — отметил он в беседе с РИА ФАН.

Эксперт добавил, что вопрос о вступлении Швеции в Североатлантический альянс уже решён, необходимо только соблюсти некоторые формальности.