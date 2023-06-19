НАТО выступило против заморозки конфликта на Украине
Столтенберг: Справедливый мир не может включать заморозку конфликта на Украине
Справедливый мир не может быть достигнут при заморозке украинского конфликта, заявил в ходе пресс-конференции генсек НАТО Йенс Столтенберг.
"Мы все хотим завершения этой войны, но справедливый мир не может включать заморозку конфликта и соглашение, продиктованное Россией", — сказал он.
Это первое заявление Столтенберга после визита в Россию и на Украину африканской делегации, которая предложила план мирного урегулирования. Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса заявлял, что Африка хочет быть посредником в достижении мира в Незалежной.
Инициативы по мирному урегулированию конфликта звучали не раз от ряда стран. В их числе Китай, а также ЮАР, чей план был озвучен на днях. Кстати, не раз о готовности стать посредником в украинском кризисе заявлял президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. А в феврале готовность стать посредником выразил и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Также известно, что Ватикан проводит "мирную миссию" для урегулирования конфликта на Украине, однако в России не известно о её работе. Вместе с тем ранее Москва выступила против заморозки конфликта на Украине.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo