НАТО выступило против заморозки конфликта на Украине

Справедливый мир не может быть достигнут при заморозке украинского конфликта, заявил в ходе пресс-конференции генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы все хотим завершения этой войны, но справедливый мир не может включать заморозку конфликта и соглашение, продиктованное Россией", — сказал он.