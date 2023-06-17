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17 июня, 17:07

Президент ЮАР: Африка хочет быть посредником в достижении мира на Украине

Африка хочет стать посредником в деле достижения мира между РФ и Украиной. Страны этого континента предлагают план из десяти пунктов, рассказал президент ЮАР Сирил Рамафоса. Такое заявление он сделал в начале переговоров миротворческой миссии стран Африки с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.

"Мы хотим увидеть деэскалацию конфликта с обеих сторон. Мы признаём суверенитет стран, основанный на Уставе ООН. Ещё один пункт — необходимые гарантии для безопасности для всех стран. Необходимо также обеспечить свободу судоходства в Чёрном и других морях, чтобы обеспечить непрерывный поток зерна и удобрений на мировые рынки", — сказал Рамафоса.

По его словам, африканская мирная инициатива не должна входить в противоречие с другими инициативами.

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Напомним, встреча с представителями африканских государств проходит в Константиновском дворце в Стрельне. О её итогах расскажет министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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ТАСС / Бобылев Сергей

Илья Суриков
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