Путин в Петербурге начал переговоры по Украине с лидерами африканских стран

Встреча проходит в Константиновском дворце в Стрельне. В былые времена этот комплекс служил резиденцией великих князей Романовых, а сейчас его используют в том числе для официальных мероприятий. Об итогах переговоров по окончании мероприятия расскажет министр иностранных дел России Сергей Лавров.

В состав африканской делегации входят: президент ЮАР Сирил Рамафоса, председатель Союза Коморских Островов Азали Ассумани, президент Сенегала Маки Салл, президент Замбии Хакаинде Хичилема, премьер-министр Египта Мустафа Мадбули, а также специальные представители президентов Уганды и Республики Конго Рухакана Ругунда и Флоран Нциба. Накануне африканская делегация посетила Киев, где провела встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским. Как только они прибыли в столицу, мэр города Виталий Кличко заявил о взрывах и добавил, что в области работает система ПВО. Сами же члены африканской миротворческой миссии отметили, что не видели и не слышали никаких взрывов.