Президент РФ Владимир Путин впервые показал подписанный Украиной проект мирного договора — тот документ, который стал итогом переговоров в прошлом году, но в итоге утверждён не был. Продемонстрировал его российский лидер на встрече в Петербурге с представителями стран Африки.

Путин впервые показал подписанный Украиной проект мирного договора. Видео © LiFE

"Мы не договаривались с украинской стороной, что он будет носить конфиденциальный характер, но мы никогда его не предъявляли, не комментировали. Этот проект договора был парафирован руководителем переговорной группы из Киева. Он поставил там свою подпись. Вот он", — сказал Путин и показал документ.

Он добавил, что в одной из статей там были упомянуты гарантии безопасности. В приложении было прописано количество единиц боевой техники, личного состава. Однако в итоге Киев отказался от договорённостей. Более того, власти Украины приняли закон, запрещающий вести переговоры с Россией.

"Я понимаю вашу озабоченность, разделяю её и готов рассмотреть ваши предложения. Но мы не отказывались от переговоров, отказалась украинская сторона, декрет даже издали. Чего они от нас хотят?" — сказал Путин.