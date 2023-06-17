Путин: Россия готова к диалогу на принципах равноправия и учёта интересов

Россия ценит позицию стран Африки по конфликту на Украине, открыта к диалогу со всеми, кто желает мира с учётом интересов всех сторон. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями африканских государств в Санкт-Петербурге.

"Мы открыты к конструктивному диалогу со всеми, кто желает мира на принципах справедливости и учёта законных интересов сторон", — сказал российский лидер.

Глава государства подчеркнул, что Москва с большим уважением относится к инициативам африканских государств для установления справедливой модели международных отношений.

Владимир Путин отметил, что сотрудничество России и стран Африки активно развивается, ведётся подготовка к знаковому событию — второму саммиту Россия – Африка, который состоится в Санкт-Петербурге.