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17 июня, 15:43

Путин: Россия готова к диалогу на принципах равноправия и учёта интересов

<p>Президент РФ Владимир Путин. Фото © LiFE / Павел Баранов</p>

Президент РФ Владимир Путин. Фото © LiFE / Павел Баранов

Россия ценит позицию стран Африки по конфликту на Украине, открыта к диалогу со всеми, кто желает мира с учётом интересов всех сторон. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями африканских государств в Санкт-Петербурге.

"Мы открыты к конструктивному диалогу со всеми, кто желает мира на принципах справедливости и учёта законных интересов сторон", — сказал российский лидер.

Глава государства подчеркнул, что Москва с большим уважением относится к инициативам африканских государств для установления справедливой модели международных отношений.

Владимир Путин отметил, что сотрудничество России и стран Африки активно развивается, ведётся подготовка к знаковому событию — второму саммиту Россия – Африка, который состоится в Санкт-Петербурге.

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Напомним, встреча проходит в Константиновском дворце в Стрельне. Об итогах переговоров по окончании мероприятия расскажет министр иностранных дел России Сергей Лавров. В состав африканской делегации входят: президент ЮАР, председатель Союза Коморских Островов, президент Сенегала, президент Замбии, премьер-министр Египта, а также специальные представители президентов Уганды и Республики Конго.

Александр Юнашев
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