Президент ЮАР Рамафоса изложил Гутерришу мирную инициативу по Украине от Африки
Президент ЮАР Сирил Рамафоса рассказал генсеку ООН Антониу Гутерришу об усилиях, которые предлагает предпринять африканская мирная инициатива для разрешения украинского кризиса. Об этом заявил во время пресс-конференции сам генсек ООН.
"У меня была возможность услышать от президента Сирила Рамафосы описание усилий, которые предполагается предпринять. И я всегда поощряю все усилия, направленные на достижение мира", — прокомментировал Гутерриш мирный план африканских стран.
Генсек ООН добавил, что не в его компетенциях прогнозировать результаты предложенной инициативы. Однако Гутерриш отметил, что это важное предложение, основывающееся на доброй воле ряда значимых стран.
Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что российский и украинский президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский согласились принять миссию африканских лидеров по мирной инициативе. Она была представлена от лица Замбии, Сенегала, Конго, Уганды, Египта и ЮАР.