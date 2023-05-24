Песков заявил, что Россия выступает против заморозки конфликта на Украине

Москва считает необходимым завершить спецоперацию и выступает против заморозки конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Россия рассматривает возможность только завершения специальной военной операции: обеспечения своих интересов, достижения стоящих перед Россией целей или посредством специальной военной операции, или иными доступными средствами", — цитирует Пескова ТАСС.

Россия разделяет позицию Запада о том, что украинский конфликт не может быть заморожен.