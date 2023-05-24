Регион

Уведомления отключены

24 мая, 04:23

Песков заявил, что Россия выступает против заморозки конфликта на Украине

Москва считает необходимым завершить спецоперацию и выступает против заморозки конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Россия рассматривает возможность только завершения специальной военной операции: обеспечения своих интересов, достижения стоящих перед Россией целей или посредством специальной военной операции, или иными доступными средствами", — цитирует Пескова ТАСС.

Россия разделяет позицию Запада о том, что украинский конфликт не может быть заморожен.

Песков: Предпосылок для мирного урегулирования конфликта на Украине нет

Песков: Предпосылок для мирного урегулирования конфликта на Украине нет

Ранее Дмитрий Песков заявил, что вторжение украинской ДРГ в Белгородскую область вызывает обеспокоенность. СВО продолжается, чтобы в дальнейшем не допускать подобных атак, указал представитель Кремля.

Обложка ©

Kremlin.ru

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Специальная военная операция на Украине
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров