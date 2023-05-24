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Регион
Опубликовано 24 мая 2023, 04:23
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Песков заявил, что Россия выступает против заморозки конфликта на Украине

Москва считает необходимым завершить спецоперацию и выступает против заморозки конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Россия рассматривает возможность только завершения специальной военной операции: обеспечения своих интересов, достижения стоящих перед Россией целей или посредством специальной военной операции, или иными доступными средствами", — цитирует Пескова ТАСС.

Россия разделяет позицию Запада о том, что украинский конфликт не может быть заморожен.

Песков: Предпосылок для мирного урегулирования конфликта на Украине пока нет
Песков: Предпосылок для мирного урегулирования конфликта на Украине пока нет

Ранее Дмитрий Песков заявил, что вторжение украинской ДРГ в Белгородскую область вызывает обеспокоенность. СВО продолжается, чтобы в дальнейшем не допускать подобных атак, указал представитель Кремля.

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Kremlin.ru

Артур Лапсаков
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