Песков заявил, что Россия выступает против заморозки конфликта на Украине
Москва считает необходимым завершить спецоперацию и выступает против заморозки конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Россия рассматривает возможность только завершения специальной военной операции: обеспечения своих интересов, достижения стоящих перед Россией целей или посредством специальной военной операции, или иными доступными средствами", — цитирует Пескова ТАСС.
Россия разделяет позицию Запада о том, что украинский конфликт не может быть заморожен.
Ранее Дмитрий Песков заявил, что вторжение украинской ДРГ в Белгородскую область вызывает обеспокоенность. СВО продолжается, чтобы в дальнейшем не допускать подобных атак, указал представитель Кремля.