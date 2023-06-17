Песков высоко оценил инициативы других стран в урегулировании конфликта на Украине

Российская сторона высоко ценит усилия стран, которые предлагают мирные инициативы по решению украинского конфликта. Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Москва всегда остаётся открытой для их обсуждения.

"Россия, об этом неоднократно говорил президент [Владимир] Путин, была, есть и будет оставаться открытой для обсуждения любых инициатив. И мы высоко ценим усилия любых стран, которые пытаются внести свою лепту в урегулирование этого кризиса. Россия готова к этому разговору", — подчеркнул Песков в беседе с RT Arabic.