Песков высоко оценил инициативы других стран в урегулировании конфликта на Украине
Песков: РФ высоко ценит усилия стран, желающих помочь урегулированию на Украине
Российская сторона высоко ценит усилия стран, которые предлагают мирные инициативы по решению украинского конфликта. Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Москва всегда остаётся открытой для их обсуждения.
"Россия, об этом неоднократно говорил президент [Владимир] Путин, была, есть и будет оставаться открытой для обсуждения любых инициатив. И мы высоко ценим усилия любых стран, которые пытаются внести свою лепту в урегулирование этого кризиса. Россия готова к этому разговору", — подчеркнул Песков в беседе с RT Arabic.
Инициативы по мирному урегулированию конфликта звучали не раз от ряда стран. В их числе Китай, а также ЮАР, чей план был озвучен на днях. Кстати, не раз о готовности стать посредником в украинском кризисе заявлял президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. А в феврале готовность стать посредником выразил и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Также известно, что Ватикан проводит "мирную миссию" для урегулирования конфликта на Украине, однако в России не известно о её работе.