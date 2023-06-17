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17 июня, 20:02

Песков заявил о всё большей вовлечённости НАТО в конфликт на Украине

Песков: Действия НАТО на Украине обязывают Россию решительнее себя защищать

Страны – члены НАТО всё больше вмешиваются в украинский конфликт. Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, этот факт обязывает Россию более решительно защищать людей на новых территориях и в целом безопасность государства.

В интервью RT Arabic Песков подчеркнул, что страны Североатлантического альянса под руководством Вашингтона всё больше прямо и косвенно влезают в украинский конфликт, тем самым становясь его стороной.

"Конечно же, это приводит к тому, что конфликт затягивается по времени. Это приводит к тому, что ситуация в Европе становится более напряжённой, непредсказуемой. И, конечно, это обязывает Россию к тому, чтобы применять более решительные меры для обеспечения безопасности людей в Донбассе и безопасности РФ", — пояснил официальный представитель Кремля.

Песков сообщил о фактическом выполнении одной из задач спецоперации

Песков сообщил о фактическом выполнении одной из задач спецоперации

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс приступил к созданию Совета Украина — НАТО, в котором республика будет наравне с членами альянса. Первое заседание с участием украинского президента Владимира Зеленского должно пройти на саммите в Вильнюсе.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
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