Страны – члены НАТО всё больше вмешиваются в украинский конфликт. Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, этот факт обязывает Россию более решительно защищать людей на новых территориях и в целом безопасность государства.

В интервью RT Arabic Песков подчеркнул, что страны Североатлантического альянса под руководством Вашингтона всё больше прямо и косвенно влезают в украинский конфликт, тем самым становясь его стороной.

"Конечно же, это приводит к тому, что конфликт затягивается по времени. Это приводит к тому, что ситуация в Европе становится более напряжённой, непредсказуемой. И, конечно, это обязывает Россию к тому, чтобы применять более решительные меры для обеспечения безопасности людей в Донбассе и безопасности РФ", — пояснил официальный представитель Кремля.