Одна из основных целей специальной военной операции на Украине — демилитаризация — фактически во многом выполнена. Как заметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Киев использует всё меньше собственного оружия. Об этом он заявил в интервью RT Arabic.

"Действительно, Украина была сильно милитаризована на момент начала СВО. И, как вчера сказал [президент России Владимир] Путин, одной из задач была демилитаризация Украины. Фактически эта задача во многом выполнена", — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь российского лидера уточнил, что Украина использует всё меньше собственного оружия, всё больше применяя поставленные Западом системы вооружения.