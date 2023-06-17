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Регион
Опубликовано 17 июня 2023, 19:45
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Песков сообщил о фактическом выполнении одной из задач спецоперации

Песков: Задача демилитаризации Украины фактически во многом выполнена

Одна из основных целей специальной военной операции на Украине — демилитаризация — фактически во многом выполнена. Как заметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Киев использует всё меньше собственного оружия. Об этом он заявил в интервью RT Arabic.

"Действительно, Украина была сильно милитаризована на момент начала СВО. И, как вчера сказал [президент России Владимир] Путин, одной из задач была демилитаризация Украины. Фактически эта задача во многом выполнена", — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь российского лидера уточнил, что Украина использует всё меньше собственного оружия, всё больше применяя поставленные Западом системы вооружения.

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Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия в рамках группы экспертов "ядерной пятёрки" выразила серьёзный демарш Соединённым Штатам в связи с планами поставить Киеву истребители F-16, способные нести ядерные заряды.

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kremlin.ru

Оксана Попова
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