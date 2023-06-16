Путин разрешил применить ядерное оружие при угрозе российской государственности

Россия готова прибегнуть к использованию любых средств, если возникнет угроза её существованию и государственности. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), отвечая на вопрос о теоретической возможности использования ядерных ракет.

"Использование крайних средств возможно в том случае, если создастся угроза российской государственности. И вот в этом случае, конечно, мы все силы и средства, имеющиеся в распоряжении российского государства, будем использовать", — пояснил он.

Путин также напомнил, что единственной страной, которая использовала ядерное оружие для нанесения удара по неядерному государству, были США.