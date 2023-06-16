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Регион
Опубликовано 16 июня 2023, 15:25
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Путин разрешил применить ядерное оружие при угрозе российской государственности

Путин заверил, что РФ применит все средства в случае угрозы существованию страны

Россия готова прибегнуть к использованию любых средств, если возникнет угроза её существованию и государственности. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), отвечая на вопрос о теоретической возможности использования ядерных ракет.

"Использование крайних средств возможно в том случае, если создастся угроза российской государственности. И вот в этом случае, конечно, мы все силы и средства, имеющиеся в распоряжении российского государства, будем использовать", — пояснил он.

Путин также напомнил, что единственной страной, которая использовала ядерное оружие для нанесения удара по неядерному государству, были США.

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Кроме того, российский лидер сказал, что в Белоруссию уже доставлены ядерные заряды, но это только первая их часть. Он назвал вооружение элементом сдерживания, если Запад захочет нанести стратегическое поражение России.

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LIFE / Павел Баранов

Татьяна Миссуми
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