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16 июня, 15:25

Путин разрешил применить ядерное оружие при угрозе российской государственности

Путин заверил, что РФ применит все средства в случае угрозы существованию страны

Россия готова прибегнуть к использованию любых средств, если возникнет угроза её существованию и государственности. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), отвечая на вопрос о теоретической возможности использования ядерных ракет.

"Использование крайних средств возможно в том случае, если создастся угроза российской государственности. И вот в этом случае, конечно, мы все силы и средства, имеющиеся в распоряжении российского государства, будем использовать", — пояснил он.

Путин также напомнил, что единственной страной, которая использовала ядерное оружие для нанесения удара по неядерному государству, были США.

"Хрен им": Путин заявил, что Россия не сократит запасы ядерного оружия

"Хрен им": Путин заявил, что Россия не сократит запасы ядерного оружия

Кроме того, российский лидер сказал, что в Белоруссию уже доставлены ядерные заряды, но это только первая их часть. Он назвал вооружение элементом сдерживания, если Запад захочет нанести стратегическое поражение России.

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LIFE / Павел Баранов

Татьяна Миссуми
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