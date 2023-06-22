Политолог: Макрон хочет стать "хорошим мальчиком", но на саммите БРИКС он будет "засланным казачком"

Политолог Алёна Август поддержала заявление МИД РФ о неуместности визита президента Франции Эмманюэля Макрона на саммит БРИКС. По словам собеседницы Лайфа, Макрон, хоть и хочет казаться "хорошим мальчиком" для всех, но на саммите объединения в ЮАР он всё же будет лишним гостем.

"Довольно странно было бы видеть на собрании дружественных государств, которые планируют становиться всё более самостоятельными, такого засланного — не сказать казачка — но гостя от блока стран, которые, во-первых, совершенно чётко заявляют, что хотели бы раскола и гибели России. Во-вторых, абсолютно неуважительно — давайте это признаем — относятся к странам, которые составляют блок БРИКС, и к тем странам, которые намерены присоединиться", — подчеркнула политтехнолог.

Август добавила, что история с саммитом БРИКС — это "очень похоже на Макрона, который старается быть хорошим мальчиком для всех".

"Для ваших и для наших и никак не может определиться с позицией, извиняясь за то, что сказал потом снова, говоря какие-то гадости", — отметила эксперт.