Политолог: Макрон хочет стать "хорошим мальчиком", но на саммите БРИКС он будет "засланным казачком"
Политолог Август подержала решение МИД РФ не звать Макрона на саммит БРИКС
Политолог Алёна Август поддержала заявление МИД РФ о неуместности визита президента Франции Эмманюэля Макрона на саммит БРИКС. По словам собеседницы Лайфа, Макрон, хоть и хочет казаться "хорошим мальчиком" для всех, но на саммите объединения в ЮАР он всё же будет лишним гостем.
"Довольно странно было бы видеть на собрании дружественных государств, которые планируют становиться всё более самостоятельными, такого засланного — не сказать казачка — но гостя от блока стран, которые, во-первых, совершенно чётко заявляют, что хотели бы раскола и гибели России. Во-вторых, абсолютно неуважительно — давайте это признаем — относятся к странам, которые составляют блок БРИКС, и к тем странам, которые намерены присоединиться", — подчеркнула политтехнолог.
Август добавила, что история с саммитом БРИКС — это "очень похоже на Макрона, который старается быть хорошим мальчиком для всех".
"Для ваших и для наших и никак не может определиться с позицией, извиняясь за то, что сказал потом снова, говоря какие-то гадости", — отметила эксперт.
При этом политолог призвала дождаться реакции всей группы БРИКС, потому что это достаточно серьёзное решение. Август также выразила надежду, что Макрон всё же на саммит в ЮАР не попадёт.
Напомним, ранее СМИ узнали, что Эмманюэль Макрон попросил главу ЮАР Сирила Рамафосу дать ему возможность принять участие в саммите БРИКС, который состоится в Йоханнесбурге в августе. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков уже раскритиковал это желание французского лидера и назвал его присутствие неуместным.
ТАСС / EPA / POOL / CHRISTOPHE PETIT TESSON