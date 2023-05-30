Песков ответил на вопрос, как Россия будет представлена на саммите в ЮАР

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заверил, что РФ будет участвовать в саммите БРИКС в ЮАР в конце августа на должном уровне.

"Россия будет на должном уровне принимать участие в этом саммите", — отметил он в беседе с журналистами, отвечая на вопрос, примет ли президент Владимир Путин участие в саммите.

Представитель Кремля добавил, что сориентирует представителей СМИ по всем деталям. Он подчеркнул, что РФ придаёт большое значение развитию этого формата интеграции.