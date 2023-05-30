Песков ответил на вопрос, как Россия будет представлена на саммите в ЮАР
Песков заверил, что Россия будет участвовать в саммите БРИКС на должном уровне
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заверил, что РФ будет участвовать в саммите БРИКС в ЮАР в конце августа на должном уровне.
"Россия будет на должном уровне принимать участие в этом саммите", — отметил он в беседе с журналистами, отвечая на вопрос, примет ли президент Владимир Путин участие в саммите.
Представитель Кремля добавил, что сориентирует представителей СМИ по всем деталям. Он подчеркнул, что РФ придаёт большое значение развитию этого формата интеграции.
В начале апреля власти ЮАР заявили о готовности к визиту Путина на саммит БРИКС. Ранее представитель главы ЮАР Винсент Магвенья заявил, что эта страна принимает во внимание ордер Международного уголовного суда на "арест" российского лидера. Напомним, МУС принял такие меры по отношению к президенту РФ и детскому омбудсмену Марии Львовой-Беловой 17 марта. В ответ на это в российском МИД отметили, что Россия не признаёт МУС и его решения.