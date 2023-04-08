Власти ЮАР заявили о готовности к визиту Путина на саммит БРИКС

В Южно-Африканской Республике готовятся к тому, что все лидеры стран БРИКС приедут туда на саммит в августе. В том числе в ЮАР ожидают визита президента России Владимира Путина. Об этом заявил шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал.

По его словам, у властей страны есть подтверждение намерений всех лидеров организации приехать, Россия тоже не утверждала обратное.

"Приглашение направил президент Рамафоса, президент Путин поблагодарил, мы готовимся к тому, что все лидеры будут присутствовать в ЮАР. Наш кабинет министров занят тем, что обсуждает этот вопрос, но, как я сказал, мы готовимся к полноценному саммиту", — приводит РИА "Новости" слова шерпы.

Напомним, ранее представитель главы ЮАР Винсент Магвенья заявил, что эта страна принимает во внимание ордер МУС на "арест" президента России Владимира Путина.