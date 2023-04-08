Власти ЮАР заявили о готовности к визиту Путина на саммит БРИКС
Шерпа Суклал: ЮАР готова к визиту Путина на саммит БРИКС
В Южно-Африканской Республике готовятся к тому, что все лидеры стран БРИКС приедут туда на саммит в августе. В том числе в ЮАР ожидают визита президента России Владимира Путина. Об этом заявил шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал.
По его словам, у властей страны есть подтверждение намерений всех лидеров организации приехать, Россия тоже не утверждала обратное.
"Приглашение направил президент Рамафоса, президент Путин поблагодарил, мы готовимся к тому, что все лидеры будут присутствовать в ЮАР. Наш кабинет министров занят тем, что обсуждает этот вопрос, но, как я сказал, мы готовимся к полноценному саммиту", — приводит РИА "Новости" слова шерпы.
Напомним, ранее представитель главы ЮАР Винсент Магвенья заявил, что эта страна принимает во внимание ордер МУС на "арест" президента России Владимира Путина.
Ранее экс-советник 45-го президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что решение МУС об "аресте" Путина является нелегитимным. А бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль назвала суд Гааги политизированной организацией и заявила, что ордер на "арест" Путина выдан под давлением США и ЕС.
kremlin.ru