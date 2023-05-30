МИД ЮАР гарантировал дипломатический иммунитет всем участникам саммита БРИКС
В МИД ЮАР заявили, что эта страна гарантирует предоставление дипломатического иммунитета участникам встречи на уровне глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС. Эти переговоры состоятся в Кейптауне в первых числах июня. То же самое касается саммита объединения, который состоится в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. Об этом говорится в заявлении дипведомства Южно-Африканской Республики.
"В соответствии с [положениями закона] участники встречи министров БРИКС и саммита БРИКС наделяются иммунитетами и привилегиями на срок проведения встреч", — указано в сообщении.
Как указали власти ЮАР, данное решение обосновано положениями Конвенции о привилегиях и иммунитетах ООН 1946 года и Конвенции о привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений от 1947 года, принятой резолюцией Генассамблеи всемирной организации.
При этом в МИД ЮАР позже заметили, что дипломатический иммунитет, который власти страны намерены предоставить участникам встречи глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС и саммита объединения, не отменяют ордера Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, который мог быть выдан в отношении какого-либо участника встречи. В дипведомстве подчеркнули, что иммунитеты гарантируются для того, чтобы "защитить" участников встречи от "юрисдикции принимающей страны на время проведения конференции".
Ранее Лайф писал, что власти ЮАР заявили о готовности к визиту президента РФ Владимира Путина на саммит БРИКС. При этом официального заявления со стороны Кремля об участии российского лидера в мероприятии пока не поступало. Напомним, 17 марта МУС выдал ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой. В ответ на это в российском МИД отметили, что Россия не признаёт МУС и его решения.
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