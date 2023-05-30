МИД ЮАР гарантировал дипломатический иммунитет всем участникам саммита БРИКС

В МИД ЮАР заявили, что эта страна гарантирует предоставление дипломатического иммунитета участникам встречи на уровне глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС. Эти переговоры состоятся в Кейптауне в первых числах июня. То же самое касается саммита объединения, который состоится в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. Об этом говорится в заявлении дипведомства Южно-Африканской Республики.

"В соответствии с [положениями закона] участники встречи министров БРИКС и саммита БРИКС наделяются иммунитетами и привилегиями на срок проведения встреч", — указано в сообщении.

Как указали власти ЮАР, данное решение обосновано положениями Конвенции о привилегиях и иммунитетах ООН 1946 года и Конвенции о привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений от 1947 года, принятой резолюцией Генассамблеи всемирной организации.

При этом в МИД ЮАР позже заметили, что дипломатический иммунитет, который власти страны намерены предоставить участникам встречи глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС и саммита объединения, не отменяют ордера Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, который мог быть выдан в отношении какого-либо участника встречи. В дипведомстве подчеркнули, что иммунитеты гарантируются для того, чтобы "защитить" участников встречи от "юрисдикции принимающей страны на время проведения конференции".