В Кремле оценили возможность участия России на саммите БРИКС в ЮАР

Российская сторона продолжит работу в БРИКС, куда сейчас входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, на всех уровнях, включая высший. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Работа [в БРИКС] будет продолжаться на всех уровнях: и на экспертном, и на высоком, и на высшем. Россия будет продолжать участвовать", — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.

Что касается решения по участию в саммите БРИКС, который пройдёт в Южно-Африканской Республике в августе 2023 года, то, по словам Пескова, ответ от Москвы будет дан "ближе к делу". Он также добавил, что российская сторона в последнее время фиксирует всё больший интерес стран к работе БРИКС.