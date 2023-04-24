КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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24 апреля, 10:09

В Кремле оценили возможность участия России на саммите БРИКС в ЮАР

Песков: Решение по участию РФ на саммите БРИКС в ЮАР будет принято ближе к делу

Российская сторона продолжит работу в БРИКС, куда сейчас входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, на всех уровнях, включая высший. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Работа [в БРИКС] будет продолжаться на всех уровнях: и на экспертном, и на высоком, и на высшем. Россия будет продолжать участвовать", — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.

Что касается решения по участию в саммите БРИКС, который пройдёт в Южно-Африканской Республике в августе 2023 года, то, по словам Пескова, ответ от Москвы будет дан "ближе к делу". Он также добавил, что российская сторона в последнее время фиксирует всё больший интерес стран к работе БРИКС.

Названа страна с наибольшими шансами вступить в БРИКС уже в 2023 году

Названа страна с наибольшими шансами вступить в БРИКС уже в 2023 году

Ранее сообщалось, что власти ЮАР заявили о готовности к визиту президента РФ Владимира Путина на саммит БРИКС. При этом официального заявления со стороны Кремля об участии российского лидера в мероприятии пока не поступало.

Обложка ©

Getty Images / VCG

Александр Юнашев
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