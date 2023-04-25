ЮАР захотела выйти из Международного уголовного суда

В ЮАР правящая партия "Африканский национальный конгресс" выступила за выход страны из Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, сообщил лидер политсилы и президент республики Сирил Рамафоса. По его словам, суд в Гааге "несправедливо относится к некоторым государствам".

"Нам бы хотелось, чтобы этот вопрос о несправедливом обращении был обсуждён в должной степени, но в настоящее время правящая партия снова решила, что из него необходимо выйти", — сказал Рамафоса после переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

Отметим, что выход африканской страны из состава суда должен одобрить Парламент ЮАР. Партии, которую возглавляет Рамафоса, там принадлежит большинство.