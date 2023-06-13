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13 июня, 12:52

Макрон захотел приехать на саммит БРИКС

Opinion: Макрон попросил Рамафосу разрешить ему посетить саммит БРИКС в ЮАР

Президент Франции Эмманюэль Макрон попросил главу ЮАР Сирила Рамафосу дать ему возможность принять участие в саммите БРИКС, который состоится в Йоханнесбурге в августе. Об этом сообщает издание Opinion со ссылкой на источники.

По данным СМИ, лидеры обсудили эту возможность во время телефонных переговоров 3 июня, и просьба Макрона удивила Рамафосу. Источник Opinion утверждает, что ЮАР пока не дала ответа, могут ли другие международные лидеры участвовать в саммите БРИКС.

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БРИКС — это объединение пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР. При этом в последнее время звучит всё больше заявлений о намерении других государств стать членами организации. Например, такую возможность не исключают в Аргентине и Тунисе. Также к БРИКС хочет присоединиться Венесуэла.

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ТАСС / AP / Ludovic Marin

Александра Вишнякова
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