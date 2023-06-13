Макрон захотел приехать на саммит БРИКС
Opinion: Макрон попросил Рамафосу разрешить ему посетить саммит БРИКС в ЮАР
Президент Франции Эмманюэль Макрон попросил главу ЮАР Сирила Рамафосу дать ему возможность принять участие в саммите БРИКС, который состоится в Йоханнесбурге в августе. Об этом сообщает издание Opinion со ссылкой на источники.
По данным СМИ, лидеры обсудили эту возможность во время телефонных переговоров 3 июня, и просьба Макрона удивила Рамафосу. Источник Opinion утверждает, что ЮАР пока не дала ответа, могут ли другие международные лидеры участвовать в саммите БРИКС.
БРИКС — это объединение пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР. При этом в последнее время звучит всё больше заявлений о намерении других государств стать членами организации. Например, такую возможность не исключают в Аргентине и Тунисе. Также к БРИКС хочет присоединиться Венесуэла.
ТАСС / AP / Ludovic Marin