Мадуро заявил, что Венесуэла хочет присоединиться к БРИКС

Венесуэла хочет присоединиться к БРИКС. Об этом заявил президент страны Николас Мадуро, назвав объединение "большим магнитом для тех, кто хочет другого мира и кооперации".

"Если спросят Венесуэлу, желает ли она в какой-то момент присоединиться к БРИКС, Венесуэла ответит: "Да, мы хотели бы быть частью БРИКС и сопровождать построение этой новой архитектуры и глобальной политики", — отметил он по итогам встречи с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой.

Да Силва в свою очередь идею Мадуро одобрил и добавил, что мечтает о собственной валюте в БРИКС, чтобы страны – члены союза могли стать независимыми от доллара.

"Я мечтаю иметь общую валюту между нашими странами для использования в трансакциях, чтобы мы могли быть независимыми от доллара. Не может быть, чтобы у нас не было больше свободы для ведения бизнеса. Я мечтаю, чтобы у БРИКС была валюта, как евро у Евросоюза", — добавил бразильский лидер.