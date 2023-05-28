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28 мая, 04:22

Эр-Рияд хочет присоединиться к банку БРИКС

FT: Саудовская Аравия хочет присоединиться к Новому банку развития БРИКС

Саудовская Аравия планирует присоединиться к Новому банку развития БРИКС, сообщает Financial Times, ссылаясь на заявление организации.

Представители банка сообщили, что придают большое значение королевству и ведут с ним в настоящее время диалог. Вступление саудитов в организацию укрепит связи между её членами — "крупнейшими развивающимися экономиками мира", стремящимися создать "альтернативу бреттон-вудским учреждениям под руководством Запада".

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Решение о создании Нового банка развития в рамках БРИКС было принято в 2013 году в Дурбане (ЮАР). На инаугурационном заседании совета управляющих банка 7 июля 2015 года в Москве работа официально стартовала. Основная цель организации — мобилизация ресурсов для проектов в области инфраструктуры и устойчивого развития в странах – членах БРИКС и в развивающихся странах.

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. К блоку хотят примкнуть многие страны, в частности Аргентина, Иран, Алжир. В прошлом месяце Лайф писал, что переговоры о вступлении в БРИКС начал Тунис.

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Лариса Сафронова
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