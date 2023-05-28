Эр-Рияд хочет присоединиться к банку БРИКС

Саудовская Аравия планирует присоединиться к Новому банку развития БРИКС, сообщает Financial Times, ссылаясь на заявление организации.

Представители банка сообщили, что придают большое значение королевству и ведут с ним в настоящее время диалог. Вступление саудитов в организацию укрепит связи между её членами — "крупнейшими развивающимися экономиками мира", стремящимися создать "альтернативу бреттон-вудским учреждениям под руководством Запада".

Решение о создании Нового банка развития в рамках БРИКС было принято в 2013 году в Дурбане (ЮАР). На инаугурационном заседании совета управляющих банка 7 июля 2015 года в Москве работа официально стартовала. Основная цель организации — мобилизация ресурсов для проектов в области инфраструктуры и устойчивого развития в странах – членах БРИКС и в развивающихся странах.