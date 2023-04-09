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8 апреля, 23:21

Ещё одна страна захотела вступить в БРИКС

РИА "Новости": Тунис начал переговоры о вступлении в БРИКС

Власти Туниса уже ведут переговоры о вступлении в межгосударственное объединение БРИКС, куда сейчас входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Информацию об этом подтвердил РИА "Новости" официальный представитель тунисского пропрезидентского движения "25 Июля" Махмуд бен Мабрук.

"У меня есть информация, что Тунис (власти) со всей серьёзностью рассматривает вопрос присоединения страны к группе БРИКС. Это рассматривается наряду с другими возможностями, и это не исключается", — приводит агентство его слова.

Ранее лидер Туниса Каис Саид заявлял о неприемлемости диктата со стороны МВФ. Страна ведёт с фондом переговоры о выделении кредита. Тот требует, чтобы власти страны сократили субсидии на продукты питания и энергию, а также провели реформы в госкомпаниях.

Названа страна с наибольшими шансами вступить в БРИКС уже в 2023 году

Названа страна с наибольшими шансами вступить в БРИКС уже в 2023 году

Как писал Лайф, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Алжир входит в число лидеров среди стран, желающих стать членами БРИКС.

Обложка ©

ТАСС / Валерий Шарифулин

Андрей Григорьев
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