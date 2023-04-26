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26 апреля, 04:01

В Аргентине допустили скорое вступление в БРИКС

Посол Суайн: Аргентина может вступить в БРИКС после встречи в ЮАР

Аргентина может вступить в БРИКС после того, как состоится встреча группы в Дурбане в августе. Правда, если даже этого не произойдёт, страна рассматривает сам факт приглашения как большой шаг в этом направлении. Об этом заявил посол Аргентины в РФ Эдуардо Суайн на полях Евразийского экономического форума молодёжи в Екатеринбурге.

"Я нахожусь в должности посла два года, и мы над этим работаем. Знаю, что будет встреча в ЮАР. Я пока не уверен, как всё будет, и даже если это не произойдёт на этой встрече, то уже само приглашение туда — большой шаг для нас", — заявил Суайн ТАСС.

Ещё одна страна захотела вступить в БРИКС

Ещё одна страна захотела вступить в БРИКС

Как писал Лайф, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Алжир входит в число лидеров среди стран, желающих стать членами БРИКС.

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Анатолий Симоненко
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