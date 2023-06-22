В МИД РФ назвали неуместным возможный визит Макрона на саммит БРИКС
Замглавы МИД Рябков: Макрон неуместен в качестве гостя на саммите БРИКС
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков раскритиковал желание президента Франции Эмманюэля Макрона посетить саммит БРИКС в ЮАР в августе. По его словам, участие недружественных России стран во встрече является неуместным.
"Лидеры государства, которые проводят настолько враждебную и неприемлемую для нас политику, настолько акцентированно и убеждённо рассуждая о том, что Россию нужно изолировать, такой лидер неуместен в качестве гостя на БРИКС", — сказал дипломат журналистам.
Рябков отметил, что российская сторона уже сообщила о своей позиции по этому вопросу коллегам из ЮАР, выразив надежду на то, что точка зрения Москвы будет в полной мере учтена. Вместе с тем замминистра отметил, что сейчас обсуждается вопрос расширения БРИКС. При этом он подчеркнул, что все кандидаты должны придерживаться политики, исключающей применение односторонних санкций в отношении действующих участников объединения.
"Ясно, что этому критерию, пусть даже работа по обсуждению критериев продолжается, Франция никоим образом не соответствует. Она проводит противоположную линию", — указал дипломат.
Как рассказывал Лайф, порядка 20 стран изъявили желание присоединиться к БРИКС. По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, это говорит о растущей роли объединения на мировой арене. Также и в Госдуме сочли это важным сигналом. Известно, что заявку на вступление уже подали Египет и Бангладеш. Кроме того, о своём стремлении заявляли такие страны, как Венесуэла, Гондурас, Саудовская Аравия, Тунис и Алжир.
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