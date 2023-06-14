Регион

Уведомления отключены

14 июня, 08:18

Египет подал заявку на вступление в БРИКС

Египет подал заявку на вступление в группу БРИКС. Об этом сообщил посол РФ в Каире Георгий Борисенко, подчеркнув, что египетские власти заинтересованы в максимальном переводе торговли на альтернативные валюты.

"Египет подал заявку на вступление в группу БРИКС, потому что одно из начинаний, которым занимается сейчас БРИКС, — это максимальный перевод торговли на альтернативные валюты, будь то национальные или же создание некоей совместной валюты. Египет это очень интересует", цитирует дипломата ТАСС.

Макрон захотел приехать на саммит БРИКС

Макрон захотел приехать на саммит БРИКС

БРИКС — это объединение пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР. При этом в последнее время звучит всё больше заявлений о намерении других государств стать членами организации. Например, к БРИКС хочет присоединиться Венесуэла.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Вишнякова
  • Новости
  • БРИКС
  • Египет
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров