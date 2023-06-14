Египет подал заявку на вступление в БРИКС

Египет подал заявку на вступление в группу БРИКС. Об этом сообщил посол РФ в Каире Георгий Борисенко, подчеркнув, что египетские власти заинтересованы в максимальном переводе торговли на альтернативные валюты.

"Египет подал заявку на вступление в группу БРИКС, потому что одно из начинаний, которым занимается сейчас БРИКС, — это максимальный перевод торговли на альтернативные валюты, будь то национальные или же создание некоей совместной валюты. Египет это очень интересует", — цитирует дипломата ТАСС.