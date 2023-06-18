Путин предложил главе ЮАР обсудить двусторонние темы и сотрудничество в БРИКС
Глава государства Владимир Путин в эти минуты проводит встречу с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой. Обложка © LIFE
Глава государства Владимир Путин в эти минуты проводит двустороннюю встречу с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой. В ходе неё российский лидер предложил рассмотреть темы двусторонней повестки дня, а также сотрудничество в международных организациях.
"Как и договаривались, у нас есть возможность ещё пару слов сказать по нашим двусторонним отношениям, взаимодействию в рамках международных организаций, в том числе БРИКС", — подчеркнул Путин.
БРИКС — это объединение пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР. При этом в последнее время звучит всё больше заявлений о намерениях других государств стать членами организации. Например, заявку уже подал Египет, а ранее о своём стремлении заявляли Венесуэла, Гондурас, Саудовская Аравия и Тунис.
Ранее состоялась встреча с представителями стран Африки, которая проходила в Константиновском дворце в Стрельне. В состав африканской делегации вошли: председатель Союза Коморских Островов, президенты ЮАР, Сенегала, Замбии, премьер-министр Египта, а также специальные представители президентов Уганды и Республики Конго. Путин на этой встрече впервые показал подписанный Украиной проект мирного договора.