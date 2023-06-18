Путин предложил главе ЮАР обсудить двусторонние темы и сотрудничество в БРИКС

Глава государства Владимир Путин в эти минуты проводит двустороннюю встречу с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой. В ходе неё российский лидер предложил рассмотреть темы двусторонней повестки дня, а также сотрудничество в международных организациях.

"Как и договаривались, у нас есть возможность ещё пару слов сказать по нашим двусторонним отношениям, взаимодействию в рамках международных организаций, в том числе БРИКС", — подчеркнул Путин.

БРИКС — это объединение пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР. При этом в последнее время звучит всё больше заявлений о намерениях других государств стать членами организации. Например, заявку уже подал Египет, а ранее о своём стремлении заявляли Венесуэла, Гондурас, Саудовская Аравия и Тунис.