Ещё одна страна захотела вступить в Новый банк развития БРИКС

"Президент Сиомара Кастро встретилась в Шанхае с главой Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф, которая официально получила прошение Гондураса о вступлении в эту организацию", — отмечается в твиттере правительства.

Правительственная техническая комиссия для начала процесса вступления страны в банк будет создана в ближайшее время.

Напомним, на сегодняшний день в БРИКС входят Россия, Бразилия, Индия, Китай и ЮАР. При этом есть и другие желающие примкнуть к блоку, например Аргентина, Иран, Алжир. В апреле стало известно, что переговоры о вступлении в межгосударственное объединение начал Тунис. Кроме того, присоединиться к Новому банку развития БРИКС захотела и Саудовская Аравия.