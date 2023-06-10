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10 июня, 09:53

Ещё одна страна захотела вступить в Новый банк развития БРИКС

Президент Гондураса подала запрос на вступление в Новый банк развития БРИКС

<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

Гондурас отправил официальный запрос на вступление в Новый банк развития БРИКС. Об этом сообщило правительство страны.

"Президент Сиомара Кастро встретилась в Шанхае с главой Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф, которая официально получила прошение Гондураса о вступлении в эту организацию", — отмечается в твиттере правительства.

Правительственная техническая комиссия для начала процесса вступления страны в банк будет создана в ближайшее время.

Созданный странами БРИКС банк намерен изучить выполнение обязательств перед РФ

Созданный странами БРИКС банк намерен изучить выполнение обязательств перед РФ

Напомним, на сегодняшний день в БРИКС входят Россия, Бразилия, Индия, Китай и ЮАР. При этом есть и другие желающие примкнуть к блоку, например Аргентина, Иран, Алжир. В апреле стало известно, что переговоры о вступлении в межгосударственное объединение начал Тунис. Кроме того, присоединиться к Новому банку развития БРИКС захотела и Саудовская Аравия.

Николь Вербер
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