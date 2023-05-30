Созданный странами БРИКС банк намерен изучить выполнение обязательств перед РФ

Новый банк развития (НБР), который был создан странами БРИКС, куда сейчас входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, намерен изучить выполнение своих обязательств перед Москвой. Об этом заявил вице-президент финорганизации Владимир Казбеков.

"Россия играет важную роль в процессах принятия решений. Учитывая эту особую роль как страны-основателя, особую роль России, НБР намерен изучить выполнение своих обязательств в соответствии с ограничениями, введёнными на международных рынках финансов и капитала", — приводит RT его слова.

Напомним, решение о создании НБР в рамках БРИКС было принято в 2013 году в Дурбане (ЮАР). На инаугурационном заседании совета управляющих банка 7 июля 2015 года в Москве работа этого учреждения официально стартовала. Основная цель организации — мобилизация ресурсов для проектов в области инфраструктуры и устойчивого развития в странах – членах БРИКС и развивающихся государствах.