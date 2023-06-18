Регион

Уведомления отключены

17 июня, 21:28

Путин сообщил, что обсудил с лидерами стран Африки основные аспекты украинского кризиса

Владимир Путин проводит двусторонние переговоры с президентом ЮАР Рамафосой

На переговорах с главами делегаций африканских государств сторонам удалось обсудить все основные аспекты украинского кризиса. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на двусторонней встрече с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, которая проходит в эти минуты.

Путин сообщил, что обсудил с лидерами стран Африки основные аспекты украинского кризиса. Видео © LIFE

В ходе диалога глава государства поблагодарил Рамафосу за визит в Россию с благородной миссией по решению украинского конфликта, обсуждению которой вчера, 17 июня, было посвящено несколько часов.

"Мне кажется, что мы и в формальной части, и в неформальной практически в деталях обсудили очень многие — основные, во всяком случае, — аспекты, проблемы, связанные с кризисом на Украине", — подчеркнул Путин.

Путин пригласил африканских лидеров на прогулку на катере до Петергофа

Путин пригласил африканских лидеров на прогулку на катере до Петергофа

Напомним, встреча с представителями стран Африки проходила в Константиновском дворце в Стрельне. В состав африканской делегации вошли: председатель Союза Коморских Островов, президенты ЮАР, Сенегала, Замбии, премьер-министр Египта, а также специальные представители президентов Уганды и Республики Конго. Путин на этой встрече впервые показал подписанный Украиной проект мирного договора.

Обложка ©

kremlin.ru

Оксана Попова
  • Новости
  • Путин
  • Африка
  • Специальная военная операция на Украине
  • Политика России
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров