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Опубликовано 17 июня 2023, 21:28

Путин обсудил с лидерами стран Африки основные аспекты украинского кризиса

Владимир Путин проводит двусторонние переговоры с президентом ЮАР Рамафосой

На переговорах с главами делегаций африканских государств сторонам удалось обсудить все основные аспекты украинского кризиса. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на двусторонней встрече с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, которая проходит в эти минуты.

Путин сообщил, что обсудил с лидерами стран Африки основные аспекты украинского кризиса. Видео © LIFE

В ходе диалога глава государства поблагодарил Рамафосу за визит в Россию с благородной миссией по решению украинского конфликта, обсуждению которой вчера, 17 июня, было посвящено несколько часов.

"Мне кажется, что мы и в формальной части, и в неформальной практически в деталях обсудили очень многие — основные, во всяком случае, — аспекты, проблемы, связанные с кризисом на Украине", — подчеркнул Путин.

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Напомним, встреча с представителями стран Африки проходила в Константиновском дворце в Стрельне. В состав африканской делегации вошли: председатель Союза Коморских Островов, президенты ЮАР, Сенегала, Замбии, премьер-министр Египта, а также специальные представители президентов Уганды и Республики Конго. Путин на этой встрече впервые показал подписанный Украиной проект мирного договора.

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LIFE

Оксана Попова
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