Путин обсудил с лидерами стран Африки основные аспекты украинского кризиса
Владимир Путин проводит двусторонние переговоры с президентом ЮАР Рамафосой
На переговорах с главами делегаций африканских государств сторонам удалось обсудить все основные аспекты украинского кризиса. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на двусторонней встрече с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, которая проходит в эти минуты.
Путин сообщил, что обсудил с лидерами стран Африки основные аспекты украинского кризиса. Видео © LIFE
В ходе диалога глава государства поблагодарил Рамафосу за визит в Россию с благородной миссией по решению украинского конфликта, обсуждению которой вчера, 17 июня, было посвящено несколько часов.
"Мне кажется, что мы и в формальной части, и в неформальной практически в деталях обсудили очень многие — основные, во всяком случае, — аспекты, проблемы, связанные с кризисом на Украине", — подчеркнул Путин.
Напомним, встреча с представителями стран Африки проходила в Константиновском дворце в Стрельне. В состав африканской делегации вошли: председатель Союза Коморских Островов, президенты ЮАР, Сенегала, Замбии, премьер-министр Египта, а также специальные представители президентов Уганды и Республики Конго. Путин на этой встрече впервые показал подписанный Украиной проект мирного договора.
LIFE