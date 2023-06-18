На переговорах с главами делегаций африканских государств сторонам удалось обсудить все основные аспекты украинского кризиса. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на двусторонней встрече с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, которая проходит в эти минуты.

Путин сообщил, что обсудил с лидерами стран Африки основные аспекты украинского кризиса. Видео © LIFE

В ходе диалога глава государства поблагодарил Рамафосу за визит в Россию с благородной миссией по решению украинского конфликта, обсуждению которой вчера, 17 июня, было посвящено несколько часов.

"Мне кажется, что мы и в формальной части, и в неформальной практически в деталях обсудили очень многие — основные, во всяком случае, — аспекты, проблемы, связанные с кризисом на Украине", — подчеркнул Путин.