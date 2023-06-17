Путин пригласил африканских лидеров на прогулку на катере до Петергофа

Официальная встреча президента России Владимира Путина с главами делегаций африканских государств продлилась почти три часа. После неё российский лидер пригласил гостей совершить прогулку на катере до Петергофа, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"По окончании встречи президент России предложил главам делегаций осуществить прогулку на катере по заливу до Петергофа", — сказал представитель Кремля журналистам.