Путин пригласил африканских лидеров на прогулку на катере до Петергофа
Встреча Путина с главами делегаций африканских государств. Обложка © Кremlin.ru
Официальная встреча президента России Владимира Путина с главами делегаций африканских государств продлилась почти три часа. После неё российский лидер пригласил гостей совершить прогулку на катере до Петергофа, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"По окончании встречи президент России предложил главам делегаций осуществить прогулку на катере по заливу до Петергофа", — сказал представитель Кремля журналистам.
Как уже рассказывал Лайф, встреча проходила в Константиновском дворце в Стрельне. В состав африканской делегации вошли: председатель Союза Коморских Островов, президенты ЮАР, Сенегала, Замбии, премьер-министр Египта, а также специальные представители президентов Уганды и Республики Конго. Путин на этой встрече впервые показал подписанный Украиной проект мирного договора.