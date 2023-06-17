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17 июня, 18:41

Путин пригласил африканских лидеров на прогулку на катере до Петергофа

<p>Встреча Путина с главами делегаций африканских государств. Обложка © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/71451/photos/71544" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Кremlin.ru</a></p>

Встреча Путина с главами делегаций африканских государств. Обложка © Кremlin.ru

Официальная встреча президента России Владимира Путина с главами делегаций африканских государств продлилась почти три часа. После неё российский лидер пригласил гостей совершить прогулку на катере до Петергофа, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"По окончании встречи президент России предложил главам делегаций осуществить прогулку на катере по заливу до Петергофа", — сказал представитель Кремля журналистам.

Путин впервые показал подписанный Украиной проект мирного договора

Путин впервые показал подписанный Украиной проект мирного договора

Как уже рассказывал Лайф, встреча проходила в Константиновском дворце в Стрельне. В состав африканской делегации вошли: председатель Союза Коморских Островов, президенты ЮАР, Сенегала, Замбии, премьер-министр Египта, а также специальные представители президентов Уганды и Республики Конго. Путин на этой встрече впервые показал подписанный Украиной проект мирного договора.

Наталья Исакова
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