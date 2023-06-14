Желание стран вступить в БРИКС — это важный сигнал для России, заявили в Госдуме
Депутат Наумов: Интерес стран работать в БРИКС говорит об уважении к позиции РФ
Заинтересованность многих стран в работе на площадке БРИКС прежде всего говорит об уважении к позиции России. Об этом в беседе с Лайфом заявил депутат Госдумы Станислав Наумов.
"Очень многие страны уже заявили о своей заинтересованности работать на площадке БРИКС. В текущей международной ситуации это прежде всего сигнал уважения к позиции нашей страны", — сказал парламентарий, комментируя желание Египта вступить в БРИКС.
Он отметил, что страны-учредители вправе принять решение о статусе стран наблюдателей по аналогии с участием Узбекистана в ЕАЭС. При этом по большинству вопросов у новых стран должно быть как минимум право совещательного голоса.
По мнению депутата, у Египта вслед за ЮАР есть шанс использовать стратегические перспективы развития африканского континента. Наумов напомнил, что не так давно был российско-африканский парламентский форум, а впереди ожидается форум с участием глав африканских государств.
"Египет — очень важный внешнеэкономический партнёр России. У нас уже есть совместные проекты в промышленности, уверен, что будут расширяться и проекты в образовании. Ждём молодёжь в наши университеты!" — заключил собеседник Лайфа.
Как уже рассказывал Лайф, БРИКС — это объединение пяти стран, в которое входят Россия, Бразилия, Индия, КНР и ЮАР, однако в последнее время всё больше государств хотят присоединиться и стать членами организации. Например, сегодня заявку на вступление в БРИКС подал Египет, а до этого желание изъявили Венесуэла, Гондурас и Саудовская Аравия. А Тунис начал переговоры о вступлении ещё в апреле.
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