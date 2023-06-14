Желание стран вступить в БРИКС — это важный сигнал для России, заявили в Госдуме

Заинтересованность многих стран в работе на площадке БРИКС прежде всего говорит об уважении к позиции России. Об этом в беседе с Лайфом заявил депутат Госдумы Станислав Наумов.

"Очень многие страны уже заявили о своей заинтересованности работать на площадке БРИКС. В текущей международной ситуации это прежде всего сигнал уважения к позиции нашей страны", — сказал парламентарий, комментируя желание Египта вступить в БРИКС.

Он отметил, что страны-учредители вправе принять решение о статусе стран наблюдателей по аналогии с участием Узбекистана в ЕАЭС. При этом по большинству вопросов у новых стран должно быть как минимум право совещательного голоса.

По мнению депутата, у Египта вслед за ЮАР есть шанс использовать стратегические перспективы развития африканского континента. Наумов напомнил, что не так давно был российско-африканский парламентский форум, а впереди ожидается форум с участием глав африканских государств.