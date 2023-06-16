Абдельмаджид Теббун: Алжир желает вступить в БРИКС в самое ближайшее время

Алжир хотел бы присоединиться к БРИКС в самое ближайшее время, сообщил президент Абдельмаджид Теббун во время своего выступления на пленарной сессии ПМЭФ.

Алжир заинтересован во вступлении в БРИКС в самом ближайшем будущем для того, чтобы освободить экономику страны от оказывающегося на неё давления, заявил Теббун, уточнив, что говорит от имени своей страны.