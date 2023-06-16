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16 июня, 15:09

Абдельмаджид Теббун: Алжир желает вступить в БРИКС в самое ближайшее время

Алжир хотел бы присоединиться к БРИКС в самое ближайшее время, сообщил президент Абдельмаджид Теббун во время своего выступления на пленарной сессии ПМЭФ.

Алжир заинтересован во вступлении в БРИКС в самом ближайшем будущем для того, чтобы освободить экономику страны от оказывающегося на неё давления, заявил Теббун, уточнив, что говорит от имени своей страны.

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Российский и алжирский президенты провели переговоры 15 июня. В ходе встречи они обсуждали и перспективу вступления Алжира в БРИКС. Теббун считает, что этот процесс нужно ускорить.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Бобылев

Юрий Лысенко
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