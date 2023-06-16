Депутат Фетисов высоко оценил речь Путина на пленарной сессии ПМЭФ

Речь президента России Владимира Путина на ПМЭФ была уверенной, он затронул множество важных тем. Об этом Лайфу заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Вячеслав Фетисов высоко оценил речь Владимира Путина на ПМЭФ. Видео © LIFE

"Это развитие экономики, новые технологии, экология, которая для нас является не только национальным достоянием, но и мостом во взаимоотношениях с внешним миром. <...> [Так как] страна, которая может напоить и накормить весь мир, имеет особый статус в нынешней ситуации", — сказал он.

Но главное, отметил парламентарий, слова о необходимости дать возможность развиваться инициативным гражданам и патриотам. Не менее важна, добавил он, уверенность в верности выбранного страной пути. Осталось лишь "идти и работать", подчеркнул депутат.