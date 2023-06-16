Депутат Фетисов высоко оценил речь Путина на пленарной сессии ПМЭФ
Речь президента России Владимира Путина на ПМЭФ была уверенной, он затронул множество важных тем. Об этом Лайфу заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Вячеслав Фетисов высоко оценил речь Владимира Путина на ПМЭФ. Видео © LIFE
"Это развитие экономики, новые технологии, экология, которая для нас является не только национальным достоянием, но и мостом во взаимоотношениях с внешним миром. <...> [Так как] страна, которая может напоить и накормить весь мир, имеет особый статус в нынешней ситуации", — сказал он.
Но главное, отметил парламентарий, слова о необходимости дать возможность развиваться инициативным гражданам и патриотам. Не менее важна, добавил он, уверенность в верности выбранного страной пути. Осталось лишь "идти и работать", подчеркнул депутат.
Что касается "козыря" России сегодня, то это, считает Фетисов, наше единство, атмосфера которого чувствуется на протяжении нескольких дней ПМЭФ. Кроме того, это видно и по широкому международному присутствию на форуме.
Напомним, ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня. Сегодня на пленарной сессии форума выступил президент России Владимир Путин, посвятивший большую часть своей речи российской экономике. По его словам, она не только выстояла перед санкционным ударом, но и продолжает развиваться: зафиксированы рекордно низкие безработица и инфляция, по итогам года ожидается рост ВВП, а страна отказывается от нефтегазовой "иглы". Нашей родине, отметил он, необходимо перейти к суверенной экономике, развивая целый ряд отраслей и осваивая новые технологии. В то же время мы открыты к сотрудничеству с государствами, которые готовы самостоятельно определять своё будущее.
LIFE