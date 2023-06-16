Путин поручил защитить россиян, которые владеют компаниями через "зарубежные прослойки"

Необходимо разработать и запустить механизм защиты прав россиян и отечественных юридических лиц, которые владеют российскими компаниями, используя при этом "зарубежные прослойки", заявил Владимир Путин во время выступления на ПМЭФ.

Президент подчеркнул, что это необходимо сделать до декабря текущего года.