Регион

Уведомления отключены

16 июня, 14:13

Путин поручил защитить россиян, которые владеют компаниями через "зарубежные прослойки"

Путин поручил создать механизм защиты владельцев российских компаний до декабря

Необходимо разработать и запустить механизм защиты прав россиян и отечественных юридических лиц, которые владеют российскими компаниями, используя при этом "зарубежные прослойки", заявил Владимир Путин во время выступления на ПМЭФ.

Президент подчеркнул, что это необходимо сделать до декабря текущего года.

Путин: ВСУ скоро перестанут использовать свою технику, а на чужой — долго не навоюешь

Путин: ВСУ скоро перестанут использовать свою технику, а на чужой — долго не навоюешь

Ранее в ходе своего выступления Путин высказался о президенте Украины Владимире Зеленском. Российский лидер рассказал, что все его друзья-евреи считают главу Незалежной "позором еврейского народа".

Обложка ©

LIFE

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Путин
  • ПМЭФ
  • Политика России
  • Бизнес
  • Экономика РФ
  • Политика
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров