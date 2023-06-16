Путин поручил защитить россиян, которые владеют компаниями через "зарубежные прослойки"
Путин поручил создать механизм защиты владельцев российских компаний до декабря
Необходимо разработать и запустить механизм защиты прав россиян и отечественных юридических лиц, которые владеют российскими компаниями, используя при этом "зарубежные прослойки", заявил Владимир Путин во время выступления на ПМЭФ.
Президент подчеркнул, что это необходимо сделать до декабря текущего года.
Ранее в ходе своего выступления Путин высказался о президенте Украины Владимире Зеленском. Российский лидер рассказал, что все его друзья-евреи считают главу Незалежной "позором еврейского народа".
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