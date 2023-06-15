Рябков: Почти 20 стран хотят присоединиться к БРИКС

Почти 20 государств хотят присоединиться к БРИКС, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, это отражает растущую роль объединения на мировой арене.

"Список претендентов на вхождение в объединение продолжает пополняться. Количество государств, заинтересованных в том, чтобы войти в состав этого объединения, приближается к двум десяткам. Это отражение возрастающей и уже очень существенной роли БРИКС на международной арене как объединения единомышленников", — сказал он в беседе с ТАСС.

Дипломат отметил, что повестка в БРИКС формируется коллегиально при достижении консенсуса, а не по принципу "ведущий-ведомый". Подтверждением этого, добавил он, является практическая работа в этом формате и "солидный объём принятых совместных документов".

Рябков подчеркнул, что сейчас идёт обсуждение критериев приёма новых государств в БРИКС, углублённый разговор на эту тему уже состоялся на встрече министров иностранных дел стран-членов как в "пятёрочном" формате, так и в формате "пятёрка" БРИКС плюс так называемые друзья БРИКС в Кейптауне. Однако в конечном счёте расширение БРИКС является политическим решением, что в своё время произошло и с ЮАР.

"Думаю, что сильные кандидаты, которых немало, могут обращаться и к этому опыту тоже, прогнозируя для себя, что может и не может происходить", — добавил он.