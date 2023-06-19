Ещё одна страна официально подала заявку на членство в БРИКС
Dhaka Tribune: Республика Бангладеш подала заявку на членство в БРИКС
Власти Республики Бангладеш официально подали заявку на вступление в БРИКС. Об этом сообщает Dhaka Tribune со ссылкой на источники.
Указывается, что на прошлой неделе в Женеве состоялись переговоры премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины и президента ЮАР Сирила Рамафосы. Во время встречи обсуждался вопрос вступления южноазиатской республики в БРИКС. Глава ЮАР "положительно отреагировал на это". После такой беседы Бангладеш подал заявку.
Сейчас республика входит в состав "друзей БРИКС". В начале июня в Кейптауне прошли переговоры глав МИД объединения и представителей "друзей". На них Дакка проявила готовность стать членом организации.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что почти 20 стран хотят присоединиться к БРИКС. По его словам, это отражает растущую роль объединения на мировой арене. Так, заявку уже подал Египет, а ранее о своём стремлении заявляли Венесуэла, Гондурас, Саудовская Аравия и Тунис. На днях также захотел вступить в БРИКС Алжир.
Shutterstock