Ещё одна страна официально подала заявку на членство в БРИКС

Власти Республики Бангладеш официально подали заявку на вступление в БРИКС. Об этом сообщает Dhaka Tribune со ссылкой на источники.

Указывается, что на прошлой неделе в Женеве состоялись переговоры премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины и президента ЮАР Сирила Рамафосы. Во время встречи обсуждался вопрос вступления южноазиатской республики в БРИКС. Глава ЮАР "положительно отреагировал на это". После такой беседы Бангладеш подал заявку.