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19 июня, 09:46

Ещё одна страна официально подала заявку на членство в БРИКС

Dhaka Tribune: Республика Бангладеш подала заявку на членство в БРИКС

Власти Республики Бангладеш официально подали заявку на вступление в БРИКС. Об этом сообщает Dhaka Tribune со ссылкой на источники.

Указывается, что на прошлой неделе в Женеве состоялись переговоры премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины и президента ЮАР Сирила Рамафосы. Во время встречи обсуждался вопрос вступления южноазиатской республики в БРИКС. Глава ЮАР "положительно отреагировал на это". После такой беседы Бангладеш подал заявку.

Сейчас республика входит в состав "друзей БРИКС". В начале июня в Кейптауне прошли переговоры глав МИД объединения и представителей "друзей". На них Дакка проявила готовность стать членом организации.

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Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что почти 20 стран хотят присоединиться к БРИКС. По его словам, это отражает растущую роль объединения на мировой арене. Так, заявку уже подал Египет, а ранее о своём стремлении заявляли Венесуэла, Гондурас, Саудовская Аравия и Тунис. На днях также захотел вступить в БРИКС Алжир.

Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук
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