ЕС готовит новый пакет помощи Украине в размере 50 миллиардов евро

Украина в скором времени может получить очередной пакет финансовой помощи от Евросоюза. Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, на этот раз его размер составит 50 миллиардов евро.

"Европейский союз готов предложить пакет финансовой помощи в размере около 50 миллиардов евро (55 миллиардов долларов США) для поддержки Украины, поскольку страна вступает в критическое контрнаступление", — пишет агентство.

В материале указано, что размер пакета может быть изменён до момента его официального объявления. Сообщить о его передаче Киеву могут уже сегодня, 20 июня.