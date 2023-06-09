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9 июня, 01:10

Пентагон подготовил новый пакет вооружений для Киева на 2 млрд долларов

Bloomberg: Пентагон объявит о новом пакете военной помощи Украине на $2 млрд

Пентагон в скором времени объявит о новом пакете вооружений для Украины на два с лишним миллиарда долларов, куда войдут в том числе боеприпасы для ПВО. Информацию опубликовало агентство Bloomberg.

По данным издания, на эти деньги будут куплены ракетные пусковые установки, ракеты Hawk и модернизированные ракеты для ЗРК Patriot.

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А ранее Джо Байден не ответил на вопрос об успешности контрнаступления Киева. Он отреагировал неоднозначным жестом.

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twitter.com / DeptofDefense

Лариса Сафронова
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