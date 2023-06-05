Байден отреагировал на вопрос о контрнаступлении ВСУ неоднозначным жестом

Президент США Джо Байден в ответ на просьбу высказать мнение, будет ли успешным контрнаступление Украины, не ответил устно. Его реакция на вопрос была весьма неоднозначной и озадачила журналистов.

"Сработает ли контрнаступление Украины?" — спросили Байдена в начале его встречи с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

Байден в ответ на вопрос улыбнулся, поднял вверх руку с двумя скрещёнными пальцами, но ничего не произнёс вслух. Позже он также выступил с утверждением, что США и Дания "поддерживают украинский народ". При этом он назвал Копенгаген "одним из величайших союзников и самых надёжных друзей" Вашингтона.