Байден отреагировал на вопрос о контрнаступлении ВСУ неоднозначным жестом
Байден не ответил на вопрос об успешности контрнаступления Киева
Президент США Джо Байден в ответ на просьбу высказать мнение, будет ли успешным контрнаступление Украины, не ответил устно. Его реакция на вопрос была весьма неоднозначной и озадачила журналистов.
"Сработает ли контрнаступление Украины?" — спросили Байдена в начале его встречи с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.
Байден в ответ на вопрос улыбнулся, поднял вверх руку с двумя скрещёнными пальцами, но ничего не произнёс вслух. Позже он также выступил с утверждением, что США и Дания "поддерживают украинский народ". При этом он назвал Копенгаген "одним из величайших союзников и самых надёжных друзей" Вашингтона.
Ранее Лайф писал, что Минобороны заявило о срыве крупномасштабного наступления ВСУ в ДНР утром 4 июня. ВСУ ввели в бой 23-ю и 31-ю механизированные бригады из состава стратегических резервов при поддержке других воинских частей и подразделений.
Flickr / The White House