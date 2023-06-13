Блинкен объявил о новом пакете военной помощи Киеву на сумму $325 млн

Госсекретарь США Энтони Блинкен разрешил выделить Украине новый пакет военной помощи на сумму 325 миллионов долларов. В него, в частности, войдут разные виды боеприпасов, а также бронетехника.

"В соответствии с полномочиями, делегированными президентом [США Джо Байденом], я разрешаю наше 40-е по счёту выделение [уже имеющихся вооружений] Украине. За счёт него будет предоставлено американских вооружений и техники на 325 миллионов долларов", — отметил Блинкен.

Как сообщили в Пентагоне, в новый пакет войдут ракеты для ЗРК NASAMS, ПЗРК Stinger, боеприпасы для РСЗО HIMARS, 155-мм и 105-мм артиллерийские патроны, 15 боевых машин Bradley, 10 бронетранспортёров Stryker. Также ВСУ получат ПТРК Javelin, ракеты с трубчатым пуском TOW, противотанковые гранатомёты АТ-4 и более 22 миллионов патронов к стрелковому оружию.