В США анонсировали передачу Украине своих танковых снарядов с обеднённым ураном
WSJ: США намерены передать Украине танковые снаряды с обеднённым ураном
Власти Соединённых Штатов вслед за Великобританией намерены передать Украине снаряды с обеднённым ураном для танков Abrams. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal.
Как пишет издание со ссылкой на свои источники, Белый дом согласился одобрить передачу снарядов. Этому предшествовали дебаты о том, какими боеприпасами стоит оснастить американские танки на Украине. Собеседник газеты заверил: уже не осталось никаких препятствий для утверждения поставок такого вооружения.
Напомним, 25 апреля Великобритания направила Украине снаряды с обеднённым ураном, а 11 мая Киев получил от Лондона крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. Российский лидер Владимир Путин ранее предупредил, что Москва будет вынуждена отреагировать на этот шаг должным образом.
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