Власти Соединённых Штатов вслед за Великобританией намерены передать Украине снаряды с обеднённым ураном для танков Abrams. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal.

Как пишет издание со ссылкой на свои источники, Белый дом согласился одобрить передачу снарядов. Этому предшествовали дебаты о том, какими боеприпасами стоит оснастить американские танки на Украине. Собеседник газеты заверил: уже не осталось никаких препятствий для утверждения поставок такого вооружения.