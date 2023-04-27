ООН обеспокоена применением обеднённого урана на Украине

ООН обеспокоена использованием снарядов с обеднённым ураном любыми странами, в том числе на Украине, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак в ответ на вопрос о заявлениях Минобороны Британии по поводу передачи ВСУ подобных вооружений.

"Вам хорошо известно о нашей обеспокоенности использованием обеднённого урана повсюду в мире, что касается и этого [случая]", — объяснил позицию ООН Хак.

Что касается обязанности Лондона нести ответственность за очистку или по меньшей мере контроль за уничтожением обеднённого урана на Украине, он призвал задать этот вопрос властям Британии. Вместе с тем Хак повторил, что офис генсека ООН обеспокоен размещением этих боеприпасов "любой страной в любой точке мира".