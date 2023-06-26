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Опубликовано 26 июня 2023, 15:55
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Боррель: Главы МИД ЕС не согласовали поставку Киеву оружия на 500 млн евро

Главы МИД ЕС не пришли к договорённости о предоставлении Киеву восьмого транша военной помощи из Европейского фонда мира на сумму 500 миллионов евро. Об этом сообщил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель после заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел.

"Восьмой транш помощи пока согласовать не удалось, но я буду работать со всеми участниками, чтобы добиться его утверждения", подчеркнул он.

Боррель добавил, что Венгрия продолжает препятствовать принятию решения по данному вопросу. Будапешт не хочет давать согласие, пока крупнейший венгерский банк OTP не будет убран из украинского списка "международных спонсоров войны", пояснил глава евродипломатии.

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Также сообщалось, что главы МИД 27 государств Евросоюза одобрили увеличение на три с половиной миллиарда евро объёмов Европейского фонда мира, из которого Брюссель выделяет деньги на поставки оружия Украине. Это следует из заявления Совета ЕС, заседание которого проходит в Люксембурге.

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Getty Images / Finnbarr Webster

Татьяна Миссуми
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