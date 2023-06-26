"Путин не испугается" : На Западе высмеяли решение ЕС спонсировать Украину любой ценой

Несмотря на запрет использования бюджетных средств Брюсселя в военных целях, ЕС снабжает киевский режим через внебюджетные организации, в частности Европейский фонд мира (ЕФМ). Об этом пишет газета Politico. По словам авторов, Евросоюз, несмотря на множество внутренних ограничений, пытается стать оборонным блоком.

"Европейский фонд мира по большей части изначально был ориентирован на Африку, но с 24 февраля 2022 года он нацелен на Украину. ЕФМ используется не только для боеприпасов и ракет, но и для всей военной техники, которую предоставляет ЕС, включая танки", — сообщили авторы статьи.

Журналисты напомнили, что в ноябре Евросоюз также запустил миссию военной помощи, финансируемую ЕФМ на сумму 100 миллионов евро, для обучения 15 тысяч украинских солдат, а в феврале это число лишь удвоилось.

Покуда чиновники ЕС "корчатся, пытаясь выделить средства на оборонные проекты", в Европе есть опасения, что даже этих средств не хватит для того, чтобы повлиять на реальный баланс сил, говорится в материале.

"Не уверен, что Путин действительно испугается, глядя на это", — заметил в интервью Politico европейский дипломат, пожелавший остаться неназванным.