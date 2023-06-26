В РФ усомнились, что Европе удастся создать эффективное оружие для перехвата "Кинжалов"

Европа вряд ли сможет создать внятный прототип системы защиты от гиперзвукового оружия, о чём Франция, Германия, Нидерланды и Италия договорились с производителем ракетных систем MBDA. Такое мнение в эфире радио Sputnik выразил военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО) Юрий Кнутов.

По его словам, мысли о создании такого оружия у европейских политиков ходят давно. А на фоне успешного применения российских "Кинжалов" по военным объектам на Украине, в том числе и по американским комплексам Patriot, желание Европы создать оружие, которое могло бы перехватывать такие ракеты, лишь усилилось.

"Какие результаты будут получены — это большой вопрос, потому что создать высокоскоростной, высокоманёвренный перехватчик, а также радиолокатор, способный своевременно обнаруживать цели и выдавать данные на ракеты, чтобы ракеты перехватывали гиперзвуковые ракеты, — это крайне сложная задача, этим надо заниматься годы. Поэтому я сомневаюсь, что удастся разработать систему перехвата гиперзвуковых ракет за три года", — объяснил эксперт.

По его словам, даже если европейцы и создадут прототип такого оружия в течение трёх лет, эффективность его будет крайне низкой. В лучшем случае такая система сможет перехватывать лишь часть целей, на которые она должна быть рассчитана.