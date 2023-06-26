В Европе создадут прототип системы защиты от гиперзвукового оружия

В Европе намерены за три года создать прототип системы защиты от гиперзвукового оружия. Данная договорённость достигнута между производителем ракетных систем MBDA с властями Германии, Италии, Нидерландов и Франции, сообщает газета The Daily Telegraph.

Производители считают, что создание прототипа позволит внести вклад "в укрепление индустрии суверенных ракетных систем в Европе", а также повысит конкурентноспособность европейской промышленности.

"Технологии в области гиперзвука развиваются. MBDA хочет оставаться в авангарде инноваций и вести Европу на пути к наиболее эффективному решению по сдерживанию гиперзвуковых угроз", — объяснил директор компании Эрик Беранже.