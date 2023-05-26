Топ-5 вооружений России, которые больше всего пугают Запад в СВО Лайф собрал выводы западных экспертов, начинающих опасаться успехов российского вооружения, которое задействовано в СВО. 25 мая, 23:40 Мобильная станция РЭБ "Красуха-2". Обложка © Wikipedia / Mil.ru

Гиперзвуковые ракеты "Кинжал"

Сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31К с новейшей гиперзвуковой ракетой "Кинжал" во время лётно-тактических учений. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Из отчётов американских экспертов, опрошенных журналом Military Watch Magazine, следует, что Россия будет применять гиперзвуковые ракеты Х-47М2 "Кинжал" для ударов по Украине в редких случаях. Сейчас их производство уже увеличено в пять раз. Россия и дальше будет накапливать запасы "Кинжалов" на случай прямого противостояния с НАТО, полагают специалисты.

Ссылаясь на данные украинской стороны, издание комментирует, что "к началу мая у России имелось около 80 единиц — по сравнению с 50 в январе". То есть, по мнению американских журналистов, российский ВПК производит "примерно по 10 гиперзвуковых ракет в месяц".

Напомним, согласно сводкам Минобороны РФ, 16 мая Российская армия нанесла удар "Кинжалом", уничтожив станцию, а также пять пусковых установок зенитно-ракетного комплекса Patriot производства США. Система "Патриот" выпустила 32 перехватчика по баллистическим ракетам "Кинжал", которые не смогли ничего сделать. Американскому бюджету этот залп стоил примерно 96 миллионов долларов. Такое вооружение обнадёживает Северную Корею, считает эксперт по безопасности Эллиот Абрамс.

"Кинжал" разрабатывался как производная от ракет 9М723 системы баллистических ракет "Искандер-М" воздушного базирования, чья дальность поражения 500 км. Поскольку "Искандеры" были ограничены действующим Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДСНВ). Речь шла о применении соглашения только к ракетам наземного базирования, а не к запускаемым с воздуха или моря.

"Кинжал" может поражать цели на расстоянии 2000 км. Обе ракеты ценятся за их квазибаллистическую конечную скорость, близкую к 9 Махам, а также за их высокую маневренность и маловысотные траектории, что делает их чрезвычайно трудными для отслеживания, перехвата, а иногда даже для обнаружения во время полёта, пишет Military Watch.

По мнению западных аналитиков, Вашингтон был вынужден согласиться с давлением европейских союзников и утвердить передачу ПВО Patriot Украине из-за угроз безопасности.

МиГ-31 — убийца систем ПВО и авианосцев

Итребитель МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" на борту. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Гиперзвуковые ракеты "Кинжал" способен нести "убийца Patriot" — МиГ-31К, напоминают на Западе. Журнал The Diplomat называл российский истребитель самым смертоносным в мире оружием. Полезная нагрузка в сочетании с высокой скоростью удара и точностью позволяет МиГ-31К вывести из строя любые действующие военные корабли одним прямым попаданием.

Российский истребитель является модификацией МиГ-31 "Фоксхаунд", первого советского боевого самолёта, сочетающего в себе возможности четвёртого поколения и ракеты "воздух – воздух" большой дальности, а также самый быстрый самолёт своего поколения. Но МиГ-31К в 2,6 раза эффективнее оригинала. Он разрабатывался специально как пусковая платформа для ракеты Х-47М2. Некоторые из его обновлений включают в себя интеграцию новых систем радиоэлектронной борьбы и нового компьютера "Багет 55-06", увеличенную до 320 км дальность обнаружения целей, приводит данные Military Watch

Российская система РЭБ

Мобильный комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Тирада" для блокирования спутниковых сигналов. Фото © ТАСС / Алина Имамова

Второй год СВО внёс существенные коррективы в тактику Российской армии, изменив и подход к вооружению, пишут доктор Джек Уотлинг и Ник Рейнольдс на площадке частного исследовательского разведывательного центра RUSI, отмечая проблемы с БПЛА.

— Потери украинских беспилотных летательных аппаратов остаются примерно на уровне 10 000 в месяц, — следует из публикации RUSI. Российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) по-прежнему сильны, утверждают аналитики. По их мнению, на каждые 10 км фронта приходится по одной крупной системе, которые в значительной степени ориентированы на поражение БПЛА.

Также западные эксперты утверждают, что российская РЭБ также, по-видимому, осуществляет перехват и расшифровку в режиме реального времени украинских систем тактической связи с 256-битным шифрованием Motorola, которые широко используются ВСУ.

Российские БПЛА постепенно выходят из тени

Ударный беспилотник-камикадзе "ZALA Ланцет" от концерна "Калашников". Фото © ТАСС / Марина Лысцева

На просторах Сети ролики работающих "Ланцетов" становятся вирусными. В мировых СМИ их уже называют "убийца-камикадзе".

— Это российский ответ на американский дрон-камикадзе Switchblade, — пишет чешское издание Lidovky. — По сравнению с иранским "Шахидом" "Ланцет" обладает меньшей разрушительной силой, но бьёт намного точнее и отчасти работает автономно. "Ланцет" способен в опредёленной мере самостоятельно принимать решения на поле боя, например, при уклонении от зенитных орудий и при поиске целей.

Авторы Дмитрий Шестопалов